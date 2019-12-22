هجوم داعشي على نقطة للشرطة العراقية
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هجوم "داعشي" على نقطة للشرطة العراقية

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العرب اليوم - هجوم "داعشي" على نقطة للشرطة العراقية

القوات العراقية
بغداد - العرب اليوم

قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، اليوم الأحد، إن أربعة من عناصر الشرطة قتلوا في هجوم لتنظيم "داعش" في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وذكرت الخلية في بيان "هاجم عناصر من عصابات داعش الإرهابية، مساء أمس  نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل، وقد رد منتسبو النقطة على هذا الهجوم، وتمكنوا من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا".

وأضافت "أسفر الهجوم عن مقتل أربعة عناصر من الشرطة"، مبينة أن "قوة أمنية شرعت بتفتيش المنطقة وخلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى إصابة ضابط".

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هجوم داعشي على نقطة للشرطة العراقية هجوم داعشي على نقطة للشرطة العراقية



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