مصرع 14 شخصًا وإصابة 73 في حادث مروري بكوت ديفوار

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 73 آخرون بجروح، جراء حادث مروري في كوت ديفوار. وذكرت فرق الإسعاف أن حافلتي ركاب اصطدمتا ببعضهما البعض في العاصمة /ياموسوكرو/، وسط البلاد، مما أسفر عن مصرع 14 شخصا، تسعة رجال وخمس نساء