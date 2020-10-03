سقوط قتيل جراء انفجار في مدينة رازي الصناعية وسط إيران

أفادت وسائل إعلام بسقوط قتيل على الأقل جراء انفجار قوي دوى اليوم السبت في مدينة رازي الصناعية وسط إيران.وصرح مدير دائرة الطوارئ في أصفهان، منصور شيشة فروش، بأن الانفجار وقع في أحد مخازن النفط بسبب إهمال بشري.وأوضح المسؤول أن أحد العمال كان يعمل على لحام المخزن، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع انفجار فيه، وذلك أودى بحياة العامل.وأكد مدير دائرة الطوارئ أن الحريق تم إخماده بمساعدة رجال الإطفاء.