مقتل 3 جنود باكستانيين بهجوم عبر الحدود من أفغانستان

ذكر الجيش الباكستاني اليوم (السبت) أن ثلاثة على الأقل من جنوده قتلوا على أيدي إرهابيين شنوا هجوما عبر الحدود من أفغانستان. وذكرت هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش، في بيان أن المتشددين فتحوا النار على القوات في إقليم «خيبر - باختونخوا». وأشارت الهيئة إلى مقتل ثلاثة جنود خلال تبادل إطلاق النار. وجاء في بيان الهيئة «تدين باكستان بقوة استخدام الأراضي الأفغانية من جانب الإرهابيين لتنفيذ أنشطة ضد باكستان، وتتوقع ألا تسمح الحكومة الأفغانية بإجراء مثل تلك الأنشطة في المستقبل».