القوات المسلحة المصرية تعلن القضاء على 18 تكفيريا في البيان التاسع والعشرين

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان التاسع والعشرين، قالت فيه إنه استمرارا لجهود أبطال القوات المسلحة والشرطة لاستئصال جذور الإرهاب ، فقد أسفرت النجاحات المتتالية لخطة العملية الشاملة " سيناء 2018 " خلال الفترة الماضية عن قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكرا للعناصر الإرهابية بالظهير الصحراوى الجنوبى، أسفر عن تدمير عربة دفع رباعى والقضاء على العناصر الإرهابية المتحصنة داخله.