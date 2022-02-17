وزارة الدفاع الروسية تقول إنها تعيد بعض الوحدات القتالية إلى قواعدها
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وزارة الدفاع الروسية تقول إنها تعيد بعض الوحدات القتالية إلى قواعدها

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العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تقول إنها تعيد بعض الوحدات القتالية إلى قواعدها

وزارة الدفاع الروسية تقول إنها تعيد بعض الوحدات القتالية إلى قواعدها
موسكو - العرب اليوم

وزارة الدفاع الروسية تقول إنها تعيد بعض  الوحدات القتالية إلى قواعدها

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وزارة الدفاع الروسية تقول إنها تعيد بعض الوحدات القتالية إلى قواعدها وزارة الدفاع الروسية تقول إنها تعيد بعض الوحدات القتالية إلى قواعدها



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