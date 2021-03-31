وفاة كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق

توفي منذ قليل الدكتور كمال الجنزوري ، رئيس وزراء مصر الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وكلفه فيما بعد المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011، عقب تخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم.