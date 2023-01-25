السلطات التركية تعتقل عضوًا في تنظيم القاعدة

أفادت قناة NTV، بأن القوات التركية، ألقت القبض على عضو في تنظيم "القاعدة"، في محافظة هاتاي التركية على الحدود مع سوريا.ووفقا للقناة، فإن جهاز المخابرات التركي MİT، وجهاز أمن محافظة هاتاي، نفذوا عملية مشتركة في المحافظة، اعتقلوا خلالها المدعو "م. ش"، الذي تصدر قائمة المطلوبين للسلطات التركية، لانتمائه إلى تنظيم "القاعدة"، وأودع السجن بعد الإجراءات القضائية.أسس تنظيم القاعدة في الفترة ما بين 1988 – 1990، وهو تنظيم جهادي متعدد الجنسيات، يهدف إلى إنهاء النفوذ الأجنبي في البلدان الإسلامية، وإعادة الخلافة الإسلامية، وتطبيق الشريعة الإسلامية، وتعتقد القاعدة أن هناك تحالفا مسيحيا - يهوديا يتآمر لتدمير الإسلام، ويدعو إلى "الجهادط الدولي.