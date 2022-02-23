المحكمة الاتحادية العراقية تبدأ جلستها الخاصة بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

عقدت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاربعاء، جلستها للنظر بالدعوتين المقامتين ضد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وقال مصدرإعلامي، إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها للنظر بالدعوتين المقامتين ضد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".