وحدات خاصة اسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة جنين

اعتقلت الوحدات الخاصة الاسرائيلية ،اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة جنين .

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في جنين ، أن قوة خاصة من الوحدات المستعربة الإسرائيلية كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اعتقلت شابين فلسطينيين ، أثناء تواجدهما بالقرب من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبود أبو سرية من مخيم جنين بالقرب من معسكر سالم .

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وداهمت الحي الشرقي ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المعدنية وقنابل الصوت.