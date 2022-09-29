بغداد تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب قصف إقليم كردستان العراق
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بغداد تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب قصف إقليم كردستان العراق

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العرب اليوم - بغداد تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب قصف إقليم كردستان العراق

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بغداد - العرب اليوم

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفير الإيراني لدى بغداد بسبب قصف الحرس الثوري لإقليم كردستان العراق.

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بغداد تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب قصف إقليم كردستان العراق بغداد تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب قصف إقليم كردستان العراق



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