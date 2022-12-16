قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية

أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة ، أربعة فلسطينيين، خلال اقتحامها لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية .

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياءً في الخليل، واعتقلت شقيقين وكذلك أسيرين محررين، بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها .

في السياق ذاته، واصل المستوطنون في الخليل وفق ما أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان العمل على إقامة بؤرة استيطانية جديدة، في إطار مخططاتهم الاستيطانية القائمة على التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.