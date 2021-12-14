نفتالي بينيت يدخل العزل بعد اكتشاف إصابة كورونا بين مرافقيه العائدين من الإمارات

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، دخل العزل الصحي لمدة 3 أيام، بعد اكتشاف أحد مرافقي الوفد العائد من الإمارات مصابا بفيروس كورونا.

يتبع..