السلطات التركية تعلن مقتل شخصين بسقوط صواريخ على كاراكاميش قرب الحدود السورية

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، مقتل شخصين وإصابة عدة أشخاص بسقوط مقذوفات صاروخية على منطقة كاراكاميش في غازي عنتاب جنوب البلاد وأفادت السلطات بأن "وحدات حماية الشعب الكردية في شمالي سوريا، قد نفذت هجوما بقذائف صاروخية على منطقة كاراكاميش المحاذية للحدود السورية بولاية غازي عنتاب".