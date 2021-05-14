الأردنيون يزحفون إلى الحدود نصرة لأهالي فلسطين

قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم الجمعة، إن آلاف الشبان الأردنيين يتوجهون إلى الحدود مع فلسطين وذلك دعما للشعب الفلسطيني.ووفقا لموقع قناة "رؤيا" الأردني، شهدت جميع محافظات المملكة تظاهرات منددة بالقصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.وأضاف الموقع أن "المتظاهرون طالبوا السلطات بفتح الحدود".

وذكر الموقع أن "آلاف الأردنيين يتوجهون نحو الحدود الأردنية الفلسطينية، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني".

فيما نشر الحساب الرسمي لموقع إذاعة "صوت الأقصى" الذي يبث من غزة بفلسطين، فيديو يظهر فيه عدد كبير من الشبان يحاولون ركوب حافلة مكتظة.وذكر الموقع أن "آلاف الأردنيين يتوجهون نحو الحدود الأردنية الفلسطينية، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني".

فيما نشر الحساب الرسمي لموقع إذاعة "صوت الأقصى" الذي يبث من غزة بفلسطين، فيديو يظهر فيه عدد كبير من الشبان يحاولون ركوب حافلة مكتظة. وأرفقه بتعليق "الآلاف يبحثون عن وسيلة نقل توصلهم للحدود الفلسطينة-الأردنية للتضامن مع الأقصى المبارك وغزة".

يأتي ذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و"حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".وبدأت الاثنين الماضي القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل أكثر من 115 فلسطينيا، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا حتى اللحظة.