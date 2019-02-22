الأحزاب العربية في إسرائيل تفشل في تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات التشريعية
آخر تحديث GMT10:36:14
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الأحزاب العربية في إسرائيل تفشل في تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات التشريعية

العرب اليوم -

العرب اليوم - الأحزاب العربية في إسرائيل تفشل في تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات التشريعية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
غزة - العرب اليوم

وصلت الأحزاب العربية في إسرائيل إلى طريق "مسدود" لتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات الإسرائيلية العامة المزمع إجراؤها في شهر نيسان/ أبريل. وبهذا الفشل تتجه الأحزاب العربية لتشكيل قائمتين في مواجهة تحالفات يمينية إسرائيلية كبيرة ما يقلص حظوظ نجاح العرب على مقاعد في الكنيست.

تتجه الأحزاب العربية في إسرائيل التي تشارك في الانتخابات الإسرائيلية العامة في التاسع من نيسان/أبريل القادم لتشكيل قائمتين انتخابيتين، بعد فشلها في تشكيل قائمة عربية مشتركة واحدة، ما ينذر باحتمال تقلص عدد الأعضاء العرب من هذه الأحزاب في الكنيست.

ويذكر أن القائمة العربية المشتركة حصلت في انتخابات عام 2015 على 13 مقعدا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي.

وقال سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة منصور دهامشة لصحافيين "المفاوضات لتشكيل قائمة مشتركة وصلت إلى طريق مسدود".

وتعتبر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة من أكبر القوى العربية في إسرائيل، ويشكل الحزب الشيوعي العمود الفقري فيها، وهي تناهض الاحتلال الإسرائيلي وتؤمن بقيام دولتين فلسطينية مستقلة وأخرى إسرائيلية.

وأوضح دهامشة "لقد توصلنا إلى اتفاق رسمي مع حزب العربية للتغيير برئاسة الدكتور أحمد الطيبي للذهاب في قائمة واحدة تضم أيضا الحزب الديمقراطي العربي بقيادة المحامي طلب الصانع". وعبر دهامشة عن تخوفه من أن يعزف الناخبون العرب عن التصويت بسبب حيرتهم بين القائمتين.

وتضمّ قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أعضاء من مختلف مكونات المجتمع الاجتماعية والطائفية، ففيها مسلم ومسيحي ودرزي ويهودي.

ويرأس الحزب المتحالف مع الجبهة، حزب "العربية للتغيير"، الطيبي الذي كان مستشارا للرئيس الراحل ياسر عرفات وهو مقرب من السلطة الفلسطينية.

وأعلن الأربعاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن تحالفه مع الحركة الإسلامية (الجنوبية) لتشكيل قائمة واحدة لخوض الانتخابات. وحزب التجمع الوطني الديموقراطي هو حزب قومي عربي أسسه عزمي بشارة ويرأسه حاليا جمال زحالقة.

أما الحركة الإسلامية الجنوبية فهي حركة سياسية دينية تحمل فكر الإخوان المسلمين وكانت جزءا من الحركة الإسلامية العامة في إسرائيل التي تأسست عام 1971. وانشقت الحركة بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، وهي تشارك بانتخابات الكنيست العامة.

بينما ترفض الحركة الإسلامية الشمالية برئاسة رائد صلاح والمحظورة في إسرائيل المشاركة بالانتخابات.

رهان نسبة التصويت

ويأتي تشكيل قائمتين عربيتين في ظل تحالفات يمينية إسرائيلية كبيرة. فقد قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإرجاء سفره إلى موسكو ليساعد القوائم اليمينية الصغيرة المتشددة للتوحد من أجل تشكيل معسكر يميني يساعده في العودة الى رئاسة الحكومة.

ويحتاج كل حزب في حال ترشح على قائمة منفصلة إلى الحصول على نسبة 3,25% في المئة من أصوات الناخبين ليدخل الكنيست دفعة واحدة بأربعة مقاعد، وإلا ستذهب الأصوات التي حصل عليها هدرا.

ورفعت إسرائيل عام 2015 نسبة الحسم حتى لا تعبر الأحزاب العربية للكنيست، لكن تشكيل القائمة العربية المشتركة في انتخابات 2015 الأخيرة نجح في إدخال 13 نائبا الى البرلمان.

وصوت العرب بأعلى نسبة أصوات في 2015 منذ إقامة دولة إسرائيل. ويشارك أعضاء الكنيست العرب بشكل فاعل في طرح القوانين المدنية التي تتعلق بالصحة والعمل والطلاب والنساء، لكن غالبا ما ترفض مقترحاتهم.

ويتعرض أعضاء الكنيست العرب للتحريض في الكنيست، ويقال لهم "اذهبوا إلى غزة"، ويطلق اليمين عليهم اسم "إرهابيين".

وقال الطيبي"نتانياهو لا يعتبر أن عدد أعضاء الكنيست 120، إذ يسقط من حساباته الأعضاء العرب، لأنه يعتبرهم أعداء له، لأننا نتصدى له ولسياساته بشكل كبير".

ووجه نتانياهو على صفحته على "فيس بوك" تحذيرا لليهود من منافسه القوي الجنرال بيني غانتز، قائلا "إذا فاز فإنه سيقوم بتشكيل حكومة مدعومة من العرب لإقامة حكومة يسار تشكل خطرا على دولة إسرائيل".

وأعلن غانتز الذي يرأس حزب "حصينوت ليسرائيل" (مناعة لإسرائيل) ورئيس حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل) يائير لابيد صباح الخميس تشكيل "قائمة موحدة للحزبين ستكون بمثابة حزب جديد للحكومة الإسرائيلية" في مواجهة نتانياهو.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأحزاب العربية في إسرائيل تفشل في تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات التشريعية الأحزاب العربية في إسرائيل تفشل في تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات التشريعية



أخبار ذات صلة

GMT 07:50 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

توغل لعدد من جرافات الاحتلال من بوابة المدرسة قبالة مخيمات العودة شرق البريج وتشرع بأعمال تجريف خارج السلك الحدودي قبل قليل
العرب اليوم - توغل لعدد من جرافات الاحتلال من بوابة المدرسة قبالة مخيمات العودة شرق البريج وتشرع بأعمال تجريف خارج السلك الحدودي قبل قليل

GMT 07:36 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

الاتحاد الأوروبي يدين "أجواء الخوف" في تركيا
العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يدين "أجواء الخوف" في تركيا

GMT 13:20 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

"انتهاك حقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون" يعرقلان مسيرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
العرب اليوم - "انتهاك حقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون" يعرقلان مسيرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

GMT 09:43 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

مصر تسترد الجزء الأخير للوحة «سشن نفرتوم»
العرب اليوم - مصر تسترد الجزء الأخير للوحة «سشن نفرتوم»

GMT 08:02 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

العالول يؤكد سنمنع "البضائع الإسرائيلية" من دخول أسواقنا ردًا على قرار الاحتلال الأخير بخصم مخصصات الشهداء والأسرى
العرب اليوم - العالول يؤكد سنمنع "البضائع الإسرائيلية" من دخول أسواقنا ردًا على قرار الاحتلال الأخير بخصم مخصصات الشهداء والأسرى

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأحزاب العربية في إسرائيل تفشل في تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات التشريعية الأحزاب العربية في إسرائيل تفشل في تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات التشريعية



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

لحضور حفلة البيبي شور الفاخرة التي أقامتها ميغان

أمل كلوني تتحدّى الثّلوج بجمبسوت أحمر مع بليزر أسود

نيويورك - العرب اليوم

حصلت المُحامية العالمية أمل كلوني، على لقب "أجمل إطلالة ضيْفة" في زفاف الأمير هاري وميغان ماركل الملكي، ويبدو أنّها لن تدع هذا اللقب يُسلب منها في حفلة البيبي شور الفاخرة التي أقامتها دوقة ساسكس في نيويورك الأربعاء. ووصلت زوجة الممثل العالمي جورج كلوني، مُرتديةً واحدة من أجمل إطلالاتها على الإطلاق، تألّفت من جمبسوت لونه أحمر صارخ بتوقيع العلامة الأميركية Sergio Hudson، جاء بستايل حمّالات السباغتي والبنطلون الفضفاض، وفي منتصفه حزام عريض مُطابق للون الجمبسوت. أكملت أمل إطلالتها الملكية بوضع بليزر أسود على كتفيها، اكتفت به لحماية نفسها من ثلوج نيويورك، فالأناقة والستايل هُما عنوان إطلالات أمل كلوني، حتّى في الظّروف الجويّة المُتجمدة، ولكي تحتفظ بلقب "الإطلالة الأجمل" انتعلت كلوني كعبا عاليا لونه ذهبي، في حين حملت حقيبة كلاتش من اللون الأحمر ومُطبّعة بنقشة سوداء، واعتمدت مكياجا ورديا ناعما، كما زيّنت أذنيها…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:39 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

كايا غربر وبيلا وجيجي حديد يظهرن بجرأة خلال عرض فيندي
العرب اليوم - كايا غربر وبيلا وجيجي حديد يظهرن بجرأة خلال عرض فيندي

GMT 06:43 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

دليل المُسافرين إلى مقاطعة كورنوال ذات المناظر الخلّابة
العرب اليوم - دليل المُسافرين إلى مقاطعة كورنوال ذات المناظر الخلّابة

GMT 05:18 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

نصائح تمكنك من اختيار الثريات المناسبة لديكور مدخل المنزل
العرب اليوم - نصائح تمكنك من اختيار الثريات المناسبة لديكور مدخل المنزل

GMT 06:07 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

سفيان جيلالي يعتبر أن "الإسلاميين" ورقة بيد النظام
العرب اليوم - سفيان جيلالي يعتبر أن "الإسلاميين" ورقة بيد النظام

GMT 09:01 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

الـ"غارديان" تعترف بأهمية دعم القرّاء المادي لها
العرب اليوم - الـ"غارديان" تعترف بأهمية دعم القرّاء المادي لها

GMT 05:48 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

أفضل الأمصال لرموش أطول وأكثر سُمكًا وكثافة
العرب اليوم - أفضل الأمصال لرموش أطول وأكثر سُمكًا وكثافة

GMT 05:17 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

5 وجهات تستحق الاستكشاف لتجربة تزلُّج ممتعة
العرب اليوم - 5 وجهات تستحق الاستكشاف لتجربة تزلُّج ممتعة

GMT 04:47 2019 الأربعاء ,20 شباط / فبراير

منزل جوليا روبرتس يُعرض للبيع بـ 10.5 مليون دولار
العرب اليوم - منزل جوليا روبرتس يُعرض للبيع بـ 10.5 مليون دولار

GMT 04:08 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

الجيش الليبي يعلن عن تحرير مدينة "مرزق" الجنوبية
العرب اليوم - الجيش الليبي يعلن عن تحرير مدينة "مرزق" الجنوبية

GMT 04:25 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

طالب ثانوي يتّهم صحيفة "واشنطن بوست" بالتشهير به
العرب اليوم - طالب ثانوي يتّهم صحيفة "واشنطن بوست" بالتشهير به

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 04:11 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير

كيم كارداشيان أنيقة خلال حضورها توزيع "جوائز الجمال"
العرب اليوم - كيم كارداشيان أنيقة خلال حضورها توزيع "جوائز الجمال"

GMT 17:01 2019 الخميس ,07 شباط / فبراير

اكتشاف فيروس جديد يضرب ملايين الهواتف الذكية
العرب اليوم - اكتشاف فيروس جديد يضرب ملايين الهواتف الذكية

GMT 08:35 2017 الأربعاء ,19 إبريل / نيسان

إتيكيت ركوب السيارة ولمن الأحقية في المقعد الأمامي
العرب اليوم - إتيكيت ركوب السيارة ولمن الأحقية في المقعد الأمامي

GMT 10:58 2019 الجمعة ,08 شباط / فبراير

نصائح لحمايتك من التلصص الإلكتروني عبر الكاميرا
العرب اليوم - نصائح لحمايتك من التلصص الإلكتروني عبر الكاميرا

GMT 01:08 2017 السبت ,21 تشرين الأول / أكتوبر

لبنى أحمد تكف عن أهمية المرجان في امتصاص الطاقة السلبية
العرب اليوم - لبنى أحمد تكف عن أهمية المرجان في امتصاص الطاقة السلبية

GMT 04:55 2018 الأربعاء ,22 آب / أغسطس

اليزيدية الهاربة من "داعش" تتزوج ممن ساعدها على تخطى محنتها
العرب اليوم - اليزيدية الهاربة من "داعش" تتزوج ممن ساعدها على تخطى محنتها

GMT 01:11 2017 الجمعة ,01 أيلول / سبتمبر

الفنانة جيهان خليل تعتبر "طاقة نور" أهم خطوات مشوارها الفني
العرب اليوم - الفنانة جيهان خليل تعتبر "طاقة نور" أهم خطوات مشوارها الفني

GMT 12:19 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

معايعة تؤكّد أن إسرائيل تسعى إلى ضرب السياحة
العرب اليوم - معايعة تؤكّد أن إسرائيل تسعى إلى ضرب السياحة

GMT 12:13 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبر

الأجهزة الأمنية تلقى القبض على أشقاء المتهم بقتل “طفلي الدقهلية”
العرب اليوم - الأجهزة الأمنية تلقى القبض على أشقاء المتهم بقتل “طفلي الدقهلية”

GMT 07:22 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

"داونتاون كامبر" ثالث فندق مميز وسط مدينة ستكهولم
العرب اليوم - "داونتاون كامبر" ثالث فندق مميز وسط مدينة ستكهولم

GMT 04:08 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تاسك يؤكّد أن الحروب التجارية من السهل خسارتها
العرب اليوم - تاسك يؤكّد أن الحروب التجارية من السهل خسارتها

GMT 13:26 2013 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر

انتفاخ الغدة اللعابية "النكاف" قد يسبب العقم للذكور
العرب اليوم - انتفاخ الغدة اللعابية "النكاف" قد يسبب العقم للذكور

GMT 16:35 2013 الإثنين ,25 آذار/ مارس

أحدث تشكيلات ربيع 2013 "كنضورة" من الزي التقليدي المغربي
العرب اليوم - أحدث تشكيلات ربيع 2013 "كنضورة" من الزي التقليدي المغربي

GMT 06:05 2016 الأربعاء ,13 تموز / يوليو

صبي أندونيسي عمره 11 عاما بدون ذراعين ولا ساقين يمارس ألعاب الكومبيوتر بذقنه
العرب اليوم - صبي أندونيسي عمره 11 عاما بدون ذراعين ولا ساقين يمارس ألعاب الكومبيوتر بذقنه

GMT 04:37 2016 الأربعاء ,04 أيار / مايو

المعبد البوذي الصيني "سيكسيا" يجري مسابقة لاختيار أجمل طفل راهب
العرب اليوم - المعبد البوذي الصيني "سيكسيا" يجري مسابقة لاختيار أجمل طفل راهب

GMT 07:32 2016 الأحد ,20 آذار/ مارس

الفنانة فردوس محمد احدى أشهر أمهات السينما المصرية
العرب اليوم - الفنانة فردوس محمد احدى أشهر أمهات السينما المصرية

GMT 04:48 2016 الأربعاء ,09 آذار/ مارس

زلاتان إبراهيموفيتش يتخلي عن فكرة التقاعد ويستعد للمشاركة في "أبطال أوروبا"
العرب اليوم - زلاتان إبراهيموفيتش يتخلي عن فكرة التقاعد ويستعد للمشاركة في "أبطال أوروبا"

GMT 02:46 2016 الثلاثاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

"ذا شيلد" يتحدون في نزال "راو" ضد مصارعو "سماكداون"
العرب اليوم - "ذا شيلد" يتحدون في نزال "راو" ضد مصارعو "سماكداون"

GMT 02:47 2018 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

باسنت عادل تكشف عن مُشوارها في تعلم "الأشغال اليدوية"
العرب اليوم - باسنت عادل تكشف عن مُشوارها في تعلم "الأشغال اليدوية"

GMT 07:42 2018 الأربعاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

5000 بحيرة في النمسا تتقاسم الجمال الطبيعي والسُياح
العرب اليوم - 5000 بحيرة في النمسا تتقاسم الجمال الطبيعي والسُياح

GMT 20:42 2018 الثلاثاء ,31 تموز / يوليو

تفاصيل تفكير السقا في الاعتزال قبل فيلم"هروب اضطراري"
العرب اليوم - تفاصيل تفكير السقا في الاعتزال قبل فيلم"هروب اضطراري"

GMT 13:34 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبر

"الفسيفساء" الموزاييك يُزيّن الأرضيات خلال عام 2018 المقبل
العرب اليوم - "الفسيفساء" الموزاييك يُزيّن الأرضيات خلال عام 2018 المقبل

GMT 15:59 2017 الإثنين ,23 تشرين الأول / أكتوبر

مقارنة بين أسعار هواتف سامسونج وابل
العرب اليوم - مقارنة بين أسعار هواتف سامسونج وابل

GMT 14:00 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

محلات zara تقدم مجموعتها الرائعة لخريف 2017
العرب اليوم - محلات zara تقدم مجموعتها الرائعة لخريف 2017

GMT 04:29 2015 الأربعاء ,25 آذار/ مارس

"نخبة العود" تحرز جائزة أفضل عطر رجالي في المنطقة
العرب اليوم - "نخبة العود" تحرز جائزة أفضل عطر رجالي في المنطقة

GMT 06:00 2013 الأربعاء ,03 تموز / يوليو

مزارع توسكاني سحر الجمال الإيطالي وسياحة لعشاق النبيذ
العرب اليوم - مزارع توسكاني سحر الجمال الإيطالي وسياحة لعشاق النبيذ

GMT 22:08 2014 الثلاثاء ,01 إبريل / نيسان

يمكن تجديد ديكورات المنزل باستخدام عجينة السيراميك
العرب اليوم - يمكن تجديد ديكورات المنزل باستخدام عجينة السيراميك

GMT 01:07 2017 الثلاثاء ,03 كانون الثاني / يناير

كيندال جينر تحتفل بليلة رأس السنة مع هيلي بالدوين
العرب اليوم - كيندال جينر تحتفل بليلة رأس السنة مع هيلي بالدوين
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab