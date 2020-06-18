أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، عن سقوط أربعة صواريخ "كاتيوشا" على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد وذكر بيان للخلية، أن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بعد منتصف ليل أمس، داخل المنطقة الخضراء ببغداد" وأضاف، أن "الصواريخ لم تخلف أي أضرار بشرية أو مادية، وقد عثرت القوات الأمنية على منصة إطلاق قرب معسكر الرشيد جنوبي العاصمة".