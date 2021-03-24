وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية في دولة الإمارات
آخر تحديث GMT11:42:39
العرب اليوم -
العرب اليوم -
مجلس التعاون الخليجي يؤكد على ضرورة المشاركة في أي مفاوضات حول ملف إيران النووي منظمة الصحة العالمية تعلن عن انتشار شلل الأطفال في طاجيكستان 10 ناقلات تحمل 13 مليون برميل نفط تأثرت بسبب الإغلاق في قناة السويس أردوغان يصرح سنواصل جهودنا حتى تصبح سوريا بلدا يديره أبناؤها بمعنى الكلمة ونقف إلى جانب شعبها المعسكر المؤيد لنتانياهو يحصل على 59 مقعدا في الكنيست من أصل 120 بعد فرز نحو 90% من الأصوات مما يصعب عليه تشكيل الحكومة أردوغان يعلن بفضل دعم تركيا لليبيا أصبح هذا البلد اليوم قادرا على التطلع للمستقبل بـ"أمل" وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأميركي أهمية التحالف بين البلدين هيئة قناة السويس تتخذ قرارات عاجلة بعد حادث السفينة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقرر إغلاق ميناء العريش بسبب حالة الطقس السيء التى تسود مصر لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية تعلن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق شامل في إقليم تيغراي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية في دولة الإمارات

العرب اليوم -

العرب اليوم - وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية في دولة الإمارات

نائب حاكم دبي ووزير المالية في الإمارات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
دبي - العرب اليوم

  توفي صباح اليوم الأربعاء، نائب حاكم دبي ووزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن عمر يناهز 76 عاما.  ونعى ديوان صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء.  وأشار الديوان إلى أنه نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية في دولة الإمارات وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية في دولة الإمارات



أخبار ذات صلة

GMT 11:22 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

مجلس التعاون الخليجي يؤكد على ضرورة المشاركة في أي مفاوضات حول ملف إيران النووي
العرب اليوم - مجلس التعاون الخليجي يؤكد على ضرورة المشاركة في أي مفاوضات حول ملف إيران النووي

GMT 10:14 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

المعسكر المؤيد لنتانياهو يحصل على 59 مقعدا في الكنيست من أصل 120 بعد فرز نحو 90% من الأصوات مما يصعب عليه تشكيل الحكومة
العرب اليوم - المعسكر المؤيد لنتانياهو يحصل على 59 مقعدا في الكنيست من أصل 120 بعد فرز نحو 90% من الأصوات مما يصعب عليه تشكيل الحكومة

GMT 10:10 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

أردوغان يعلن بفضل دعم تركيا لليبيا أصبح هذا البلد اليوم قادرا على التطلع للمستقبل بـ"أمل"
العرب اليوم - أردوغان يعلن بفضل دعم تركيا لليبيا أصبح هذا البلد اليوم قادرا على التطلع للمستقبل بـ"أمل"

GMT 09:53 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأميركي أهمية التحالف بين البلدين
العرب اليوم - وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأميركي أهمية التحالف بين البلدين

GMT 09:48 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

هيئة قناة السويس تتخذ قرارات عاجلة بعد حادث السفينة
العرب اليوم - هيئة قناة السويس تتخذ قرارات عاجلة بعد حادث السفينة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نادين نجيم تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها باللون الأسود

بيروت - العرب اليوم

لم تكن تصريحاتها الأخيرة ما أحدث ضجة فقط، بل أن إطلالة نادين نجيم في برنامج "بصراحة مع" على شاشة قناة MBC1 الذي قدّمت إحدى حلقاته بالإشتراك مع سلافة معمار كانت أيضاً خاطفة للأنظار بأناقتها ولا يمكن أن نمرّ عليها مرور الكرام، إذ جاءت إطلالة نادين ساحرة باللون الأسود وبأسلوب كاجول أنيق.إلى جانب عشقها للألوان وإختيارها النقشات، إلا أن إطلالة نادين نجيم باللون الأسود تسيطر على لوكاتها الأخيرة، وخلال مشاركتها في برنامج "بصراحة مع"، إختارت نجيم تنورة ميدي من ماركة فالنتينوValentino  تميّزت بقماش الترتر اللامع باللون الأسود مع لوغو الدار باللون الأبيض، ويصل سعرها إلى 1788 دولاراً، وأكملت اللوك بتوب باللون الأسود أيضاً من مجموعة Isabel Marant ، تميّزت بقصة الأكتاف الأوف شولدرز مع الأكمام الطويلة. إطلالة نادين نجيم التي تميّزت بالأ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:43 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

"ديور" تبدأ سباق رمضان بفريق عربي ومجموعة من ذهب
العرب اليوم - "ديور" تبدأ سباق رمضان بفريق عربي ومجموعة من ذهب

GMT 01:18 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

أشهر المعالم السياحية في جزيرة هفار كرواتيا
العرب اليوم - أشهر المعالم السياحية في جزيرة هفار كرواتيا

GMT 10:00 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

5 نصائح في تصاميم طاولات مكياج لديكورات غرف النوم
العرب اليوم - 5 نصائح في تصاميم طاولات مكياج لديكورات غرف النوم

GMT 06:30 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

غوتيريش يؤكد للراعي دعمه إبقاء لبنان "بعيدًا عن الصراعات"
العرب اليوم - غوتيريش يؤكد للراعي دعمه إبقاء لبنان "بعيدًا عن الصراعات"

GMT 04:23 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي تكشف تفاصيل حالتها الصحية
العرب اليوم - الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي تكشف تفاصيل حالتها الصحية

GMT 08:33 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

أحدث موديلات أزياء باللون البيج موضة ربيع 2021
العرب اليوم - أحدث موديلات أزياء باللون البيج موضة ربيع 2021

GMT 04:15 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

زوري "ذا غرين بلانيت" لأفضل سياحة بيئية في دبي
العرب اليوم - زوري "ذا غرين بلانيت" لأفضل سياحة بيئية في دبي

GMT 05:22 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

اللون الذهبي في ديكورات الحمامات لمسة من الفخامة
العرب اليوم - اللون الذهبي في ديكورات الحمامات لمسة من الفخامة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:17 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس

مباحثات سعودية - كويتية لتعزيز التعاون في الطاقة المتعددة
العرب اليوم - مباحثات سعودية - كويتية لتعزيز التعاون في الطاقة المتعددة

GMT 03:12 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

سيارة تويوتا العصرية الجديدة قد تطرح بسعر منافس جدا
العرب اليوم - سيارة تويوتا العصرية الجديدة قد تطرح بسعر منافس جدا

GMT 05:19 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

إنتل تعلن عن جيلها الأحدث من المعالجات
العرب اليوم - إنتل تعلن عن جيلها الأحدث من المعالجات

GMT 15:49 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس

البدري يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا
العرب اليوم - البدري يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا

GMT 23:36 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس

هاني أبو ريدة يشكر السيسي وملك المغرب بعد الفوز بعضوية الاتحاد الدولي
العرب اليوم - هاني أبو ريدة يشكر السيسي وملك المغرب بعد الفوز بعضوية الاتحاد الدولي

GMT 06:44 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

مستقبل تطوير الرياض أمام "صناع العقار" نهاية آذار
العرب اليوم - مستقبل تطوير الرياض أمام "صناع العقار" نهاية آذار

GMT 02:55 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

حديقة "زعبيل" وجهة مثالية لعشاق الاستجمام في قلب دبي
العرب اليوم - حديقة "زعبيل" وجهة مثالية لعشاق الاستجمام في قلب دبي

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 03:59 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة
العرب اليوم - يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة

GMT 03:27 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً
العرب اليوم - يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً

GMT 07:06 2017 السبت ,15 إبريل / نيسان

أعراض وأسباب الألم العصبي الرقبي
العرب اليوم - أعراض وأسباب الألم العصبي الرقبي

GMT 21:53 2020 الأحد ,23 آب / أغسطس

احذر تناول "الكاراتيه" والمقرمشات يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم
العرب اليوم - احذر تناول "الكاراتيه" والمقرمشات يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم

GMT 10:54 2016 الأحد ,29 أيار / مايو

10 أفكار مميزة لاستخدام الفسيفساء في ديكور المنزل
العرب اليوم - 10 أفكار مميزة لاستخدام الفسيفساء في ديكور المنزل

GMT 18:20 2018 الأربعاء ,21 آذار/ مارس

تعرّف على وصايا النبي للتخلص من السحر بشكل نهائي
العرب اليوم - تعرّف على وصايا النبي للتخلص من السحر بشكل نهائي

GMT 19:25 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيو

تعرف على الصحابية بركة بنت ثعلبة مربية النبي محمد
العرب اليوم - تعرف على الصحابية بركة بنت ثعلبة مربية النبي محمد

GMT 01:47 2016 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان

كاثرين كينيدي امرأة قتلها التطلع وحبها إلى الترقي الاجتماعي
العرب اليوم - كاثرين كينيدي امرأة قتلها التطلع وحبها إلى الترقي الاجتماعي

GMT 17:53 2013 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مثقفون يؤكدون أن تحويل سجن نقرة السلمان إلى متحف سيحافظ على تأريخه
العرب اليوم - مثقفون يؤكدون أن تحويل سجن نقرة السلمان إلى متحف سيحافظ على تأريخه

GMT 13:45 2015 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

الخنزيرة "ميس بيغي" والضفدع "كرميت" أعلنا انفصالهما
العرب اليوم - الخنزيرة "ميس بيغي" والضفدع "كرميت" أعلنا انفصالهما
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab