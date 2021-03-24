وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية في دولة الإمارات

توفي صباح اليوم الأربعاء، نائب حاكم دبي ووزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن عمر يناهز 76 عاما. ونعى ديوان صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء. وأشار الديوان إلى أنه نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط.