اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات تركية في قرية أم شعيفة بريف رأس العين شمال شرق سورية

اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اليوم السبت بين وحدات الجيش السوري وقوات تركية وفصائل موالية لها، في قرية أم شعيفة بريف رأس العين شمال شرق سورية.