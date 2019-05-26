الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي

أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، استعادته السيطرة على بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي الغربي، بعد معارك مع الفصائل المسلحة.

وذكرت وكالة "سانا" أن الجيش تصدى لهجمات شنتها الفصائل المسلحة على مناطق في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

وأوضحت الوكالة أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين وإصابة آخرين، كما تم تدمير آليات ومنصات إطلاق صواريخ وأسلحة كانت بحوزتهم.



من جانبه أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض بأن المقاتلات السورية شنت أكثر من 40 غارة على البلدة منذ فجر اليوم، بالتزامن مع إطلاق قذائف وصواريخ على مناطق مختلفة بالبلدة.