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ماكرون وعون يتوجهان إلى موقع انفجار بيروت

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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ماكرون وعون يتوجهان إلى موقع انفجار بيروت

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ماكرون وعون يتوجهان إلى موقع انفجار بيروت ماكرون وعون يتوجهان إلى موقع انفجار بيروت



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