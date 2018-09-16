تشارك وزارة الداخلية السعودية "في أسبوع جيتكس للتقنية 2018م" خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر بمدينة دبي للمرة الرابعة على التوالي ، بمشاركة 10 قطاعات أمنية وخدمية تتمثل في مركز المعلومات الوطني والأمن العام والجوازات والدفاع المدني وحرس الحدود وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية ومركز الاستقبال والتواصل الإلكتروني ، للكشف عن أحدث خدماتها ومشاريعها التقنية المبتكرة أمام زوار المعرض الذي يُعد أكبر حدث متخصص في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الاوسط.

وكشفت وزارة الداخلية عن اعتماد تصميم فريد لجناحها يُحاكي مدينة أمنة ومستوحاه من رؤية المملكة 2030 نحو وطن ومجتمع رقمي متكامل وتقديم بيئة مناسبة لأعمال وخدمات المواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء .

جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية التي نظمتها اللجنة الإشرافية المشرفة على مشاركة وزارة الداخلية مستضيفةً 56 عارضاً مشاركاً من القطاعات المشاركة.

وأكد رئيس اللجنة الإشرافية الدكتور أحمد بن جميل الميمان، سعي وزارة الداخلية الدائم لتحقيق الريادة في جميع تعاملاتها الإلكترونية ,بهدف تسهيل الإجراءات على المواطن والمقيم الزائر عبر خدمات آمنة وميسرة.

وأبدى الدكتور الميمان، ترحيبه بالجميع لزيارة جناح الوزارة والاطلاع عن قرب على أحدث الخدمات والمشاريع التقنية، مؤكداً أن أسبوع جيتكس للتقنية فرصة سانحة لتنمية الوعي بالخدمات الإلكترونية والتقنية والالتقاء بالمهتمين بالمجالات التقنية ومشاركة الأفكار مع صنّاع القرار في قطاع الخدمات الإلكترونية والحكومية.