بايدن يناقش مع حكام الولايات مكافحة فيروس كورونا

ناقش الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، قضية مكافحة كورونا مع حكام الولايات وبمشاركة أكثر من 30 محافظا للولايات، ونائبته كامالا هاريس، ومستشاريه لمكافحة الفيروس وأشار بايدن إلى أن سلطات الولايات لم تتلق حتى الآن الدعم الكافي في مكافحة كوفيد-19، مؤكدا على أهدافه للمائة يوم الأولى من عمل إدارته، من ضمنها تأمين 100 مليون جرعة لقاح للمواطنين الأمريكيين.

وأضاف بايدن: "سأطالب بأن نتمكن من فتح المدارس حتى نهاية المئة يوم". هذا وأثبت المجمع الانتخابي فوز بايدن، في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 306 أصوات من أصوات الهيئة الناخبة الـ 538 متجاوزا العدد المطلوب للفوز بالرئاسة أي 270 صوتا، مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب، ليفوز رسميا بالرئاسة وبهذا يقترب جو بايدن، خطوة أخرى أقرب إلى البيت الأبيض مع تصديق الولايات الرئيسة في نظام المجمع الانتخابي رسميا، على فوزه في انتخابات الثالث من نوفمبر الماضي، ما ينهي بشكل فعلي سعي ترامب لتغيير النتائج.

المصدر: "سبوتنيك"