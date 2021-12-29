الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام ولي العهد

استقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء، وأعضاء حكومته، لأداء الیمین الدستوریة