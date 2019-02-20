الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 18 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من بلدة العيسوية في القدس، وهم: حمد الشلبي، ومجد مروان داري، وأحمد درباس، ومحمد أيمن عبيد.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال من الخليل 8 مواطنين، وهم: نديم مهيب جوابرة، وأنس جميل جوابرة، وهشام الطيطي، وخالد أبو سالم، ومحمد حسن البدوي، وحاتم صبارنة، وعدي عماد التوايهة، ونيدان نواف الشريف.

فيما اعتقل من مخيم قلنديا شمال القدس المواطن عدي وفا مزهر، وتوفيق البصة من بلدة العيزرية شرقا، والمواطنان فادي حلاوة ومحمد جميل أبو سرحان من بيت لحم، ورافع اكبارية من طولكرم، ومحمد نصوح اشتية من نابلس.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس 22 شابا من ساحات الأقصى، وذلك بعد اقتحام جنود الاحتلال للمسجد، والاعتداء على المصلّين بالضّرب المبرح، من بينهم مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس.