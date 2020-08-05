بدء الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية في القصر الرئاسي في بعبدا لبحث تداعيات انفجار بيروت
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مقتل 2 وإصابة 7 بعد غرق باخرة سياحية بالكامل في مرفأ بيروت محافظ بيروت يقول إن الضرر الناتج عن انفجار مرفأ بيروت طال نحو نصف العاصمة غرق باخرة سياحية نتيجة انفجار بيروت ومقتل عدد من طاقمها محافظ بيروت يصرح 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى جراء انفجار مرفأ بيروت وزير الاقتصاد اللبناني يقول إن هناك حاجة لمخزون آمن من القمح يكفي ثلاثة أشهر على الأقل في أي وقت وزير الاقتصاد اللبناني يصرح أن هناك احتياطيات من الحبوب تكفي لأقل من شهر وزير الاقتصاد اللبناني يصرح أن صومعة بيروت والقمح داخلها دمرا لكن البلاد تملك مخزونا كافيا مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الإثنين المقبل بطلب من المجموعة العربية لمناقشة تداعيات انفجار بيروت وتأثيره على قوات حفظ السلام الأممية العاملة في لبنان بدء الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية في القصر الرئاسي في بعبدا لبحث تداعيات انفجار بيروت محافظ بيروت يعلن أن حجم أضرار انفجار مرفأ بيروت يتراوح بين 3 و5 مليار دولار
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بدء الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية في القصر الرئاسي في بعبدا لبحث تداعيات انفجار بيروت

العرب اليوم -

العرب اليوم - بدء الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية في القصر الرئاسي في بعبدا لبحث تداعيات انفجار بيروت

انفجار مرفأ بيروت
بيروت - العرب اليوم

بدء الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية في القصر الرئاسي في بعبدا لبحث تداعيات انفجار بيروت

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بدء الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية في القصر الرئاسي في بعبدا لبحث تداعيات انفجار بيروت بدء الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية في القصر الرئاسي في بعبدا لبحث تداعيات انفجار بيروت



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