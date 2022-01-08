السلطات المصرية تطلق سراح الناشط الفلسطيني رامي شعث

قالت أسرة الناشط الفلسطيني رامي شعث، السبت، إن السلطات المصرية أطلقت سراحه، مساء الخميس الماضي، بعد احتجازه لنحو عامين ونصف. وأوضحت أسرته في بيان، أن الناشط الفلسطيني عضو حركة مقاطعة إسرائيل BDS، ونجل السياسي الفلسطيني نبيل شعث، في طريقه إلى باريس بعد مغادرته مطار القاهرة الدولي، الخميس، بصبحة وفد من السلطة الفلسطينية إلى العاصمة الأردنية عمان. وقالت العائلة في بيانها، "مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية (...) نعبر أيضاً عن استيائنا من إجبارهم رامي على التنازل عن جنسيته المصرية كشرط للإفراج عنه".