إيران تنشر للمرة الأولى فيديو لهجوم صاروخي قالت إنه قتل 80 جنديا أميركيا

نشرت وسائل إعلام إيرانية، مساء أمس الجمعه، مقطع فيديو جديد، قالت إنه ضربة صاروخية إيرانية أدت إلي مقتل 80 جنديا أمريكيا.ونشرت وكالة "تسنيم الإيرانية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو جديد، للضربة الصاروخية الإيرانية لقاعدة "عين الأسد" غربي العراق حيث تتمركز قوات أمريكية.

ويظهر الفيديو، "غرفة عمليات إيرانية ولحظة الضغط على زر الإطلاق للصواريخ التي سقطت داخل القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق، مسببة انفجارات ضخمة في الموقع حيث تصاعدت ألسنة النيران إلى عشرات الأمتار"وقال الحرس الثوري الإيراني حينها، إن "الهجوم أدى إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا"، فيما نفت الولايات المتحدة سقوط قتلى بين صفوف قواتها.

ونفذ الحرس الثوري الإيراني هجومه على قاعدتي "عين الأسد" في محافظة الأنبار، و"حرير" في أربيل بكردستان، ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد العام الماضي.