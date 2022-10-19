بدء إجلاء مدنيين من خيرسون في جنوب أوكرانيا حسب السلطات الموالية لروسيا

أكد الجيش الروسي أنّ الوضع الميداني في أوكرانيا "متوتر" بالنسبة لقواته أمام هجوم مضادّ تشنّه كييف، وخاصة في خيرسون التي يستعدّ لإجلاء سكّانها، إثر انتكاسات في الشرق والجنوب