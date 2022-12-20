إيداع نائب رئيس حركة النهضة في تونس علي العريض السجن في قضية تسفير جهاديين الى سوريا

أصدر قاض تونسي ليل الاثنين/الثلاثاء بطاقة ايداع بالسجن بحق رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الاسلامية علي العريض في قضية تسفير جهاديين الى سوريا.

ويخضع العريض وسياسيين آخرين من الحزب ومن بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي الى التحقيق في القضية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب منذ سبتمبر الماضي.