ليبيا تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 168 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 حالات ، مشيرًا إلى أن 52 حالة تماثلت للشفاء .