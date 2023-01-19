أوكرانيا تؤكد أن ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى118 ألفا و530 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أوكرانيا ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى ألفا و جنديا منذ بدء العملية العسكرية أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى118 ألفا و530 جنديا منذ بدء العملية العسكرية وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم)، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3136 دبابة و6235 من المركبات المدرعة و2122 من النظم المدفعية و442 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و220 من أنظمة الدفاع الجوي و287 طائرة و277 مروحية و17 سفينة حربية، فضلا عن 1882 طائرة بدون طيار و4 آلاف و896 من المركبات وخزانات وقود.