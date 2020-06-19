مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق

استنكرت مصر بأشد العبارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق، مُعتبِرةً تلك الأعمال العدائية استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق ، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، رفض مصر التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية ، أخذاً في الاعتبار تبعات تلك الأفعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة.

ودعت كافة الأطراف إلى احترام سيادة العراق، والنأي به عن أي تجاذبات دولية أو إقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق في الاستقرار والتنمية.