الإفراج عن هبه اللبدي وعبد الرحمن مرعي

قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي أنه سيتم الإفراج بعد قليل عن الأسيرة هبه اللبدي والأسير عبد الرحمن مرعي من السجون الإسرائيلية وسيتم تسليمها للسلطات الأردنية، وأشاد الطيبي بالجهود الرائعة للدبلوماسية الأردنية والموقف الشعبي وراء إطلاق سراح هبه اللبدي وعبد الرحمن مرعي.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بشكل منفصل، بعد عبورهما جسر الملك حسين، دون توضيح أسباب الاعتقال، ودخلت هبة في إضراب مفتوح عن الطعام ما سبب تدهور في حالتها الصحية.

وتوصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية بشأن الإفراج عن المعتقلين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بعد اعتقالهم لأكثر من 70 يوماً داخل سجون الاحتلال.