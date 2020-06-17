أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم، انطلاق عملية (المخلب-النمر) في منطقة هفتانين شمالي العراق ضد عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) وغيرها من التنظيمات المسلحة.

ونقلت وكالة أنباء (الاناضول) عن الوزارة تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها "لقد بدأت عملية المخلب-النمر في منطقة هفتانين".

وذكرت أن القوات الجوية التركية، وعناصر الكوماندوز المدعومين بمروحيات وطائرات مسيرة، انتقلوا لمنطقة هفتانين شمالي العراق.

وشددت على أن "هذه العملية الهدف منها هو القضاء على عناصر منظمة (بي كا كا) وغيرها من المنظمات التي تستهدف أمن شعبنا وحدودنا".

ولفتت إلى أن السيد خلوصي آكار وزير الدفاع التركي وعدد من قيادات القوات المسلحة يتابعون العملية ويقومون بإدارتها من داخل غرفة عمليات القوات الجوية.

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد الإثنين، كانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت عملية "المخلب النسر" ضد منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) ذاتها شمالي العراق.

يذكر أن منظمة حزب العمال الكردستاني تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.