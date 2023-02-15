الاحتلال الإسرائيلي يهدم المباني ويجرف الأراضي في القدس

أفاد مركز معلومات وادي حلوة في بيان له بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت اليوم منشأة تجارية، وجرفت أسوارًا وأراضي في بلدة شعفاط بالقدس المحتلة، وذلك بالتزامن مع الانتشار المكثف لقوات الاحتلال في شوارع البلدة القديمة.

وفي السياق ذاته، جدَّد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي نفّذت كذلك اعتقالات طالت ثمانية فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.