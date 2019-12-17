الداخلية التركية ترحل شخصين من الجنسية الكوسوفية في إطار ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب لبلادهم

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيل شخصين يحملون الجنسية الكوسوفية، في إطار ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم، وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن سجون تركيا والمراكز الخاصة التي أقامتها شمال سوريا تحتضن نحو 1500 إرهابي أجنبي، مشددا على سعي أنقرة لترحيل جميع عناصر التنظيمات الإرهابية إلى بلدانهم.

وتأتي إعادة المقاتلين في أعقاب عملية "نبع السلام" العسكرية، التي أطلقتها تركيا، يوم 9 أكتوبر، شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" التي كانت تحتجز المئات من عناصر "داعش" في معتقلات خاصة.