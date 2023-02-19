قصف إسرائيلي يطال مبنى سكني وسط العاصمة السورية دمشق

قال مصدر في وزارة الداخلية السورية إن القصف الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيا وسط العاصمة السورية دمشق ليل السبت/الأحد.

وأوضح المصدر أنه "سقط شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على أحياء سكنية في دمشق".

ونقل التلفزيون السوري عن استهداف مبنى سكني في منطقة كفرسوسة بالصواريخ الاسرائيلية.

وأفاد مصدر طبي في مشفى المواساة بدمشق بوصول ما لا يقل عن 6 أشخاص من حي كفرسوسة إلى المشفى بسبب العدوان وإصابتهم بجروح بالرأس والأطراف ويتم تقديم العلاجات اللازمة لهم.