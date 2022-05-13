أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه يحق للقادمين من الخارج بتأشيرة عمرة التنقل بين مدن المملكة وفق فترة الثلاثين يوما فقط. وقالت الوزارة إن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي ٣٠ يوما، وأوضحت أن "للمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته".