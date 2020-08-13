مجلس النواب اللبناني يصادق على مرسوم اعلان حالة الطوارئ واقر اعفاء ذوي ضحايا المرفأ من رسوم الانتقال وسمح لوزارة التربية باعطاء افادات لطلاب الشهادات التي الغيت

مجلس النواب اللبناني صادق على مرسوم اعلان حالة الطوارئ واقر اعفاء ذوي ضحايا مرفأ بيروت من رسوم الانتقال وسمح لوزارة التربية باعطاء افادات لطلاب الشهادات التي الغيت