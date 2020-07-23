مكتب مجلس النواب التونسي يعلن أنه سيجتمع الخميس للنظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي
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مكتب مجلس النواب التونسي يعلن أنه سيجتمع الخميس للنظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي

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العرب اليوم - مكتب مجلس النواب التونسي يعلن أنه سيجتمع الخميس للنظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي

راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي
تونس - العرب اليوم

مكتب مجلس النواب التونسي يعلن أنه سيجتمع الخميس للنظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي

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مكتب مجلس النواب التونسي يعلن أنه سيجتمع الخميس للنظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي مكتب مجلس النواب التونسي يعلن أنه سيجتمع الخميس للنظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي



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خطفت النجمة أنجلينا جولي الأنظار في أحدث إطلالة لها بفستان ماكسي باللون الأسود، وذلك خلال تجوّلها مع ابنتها فيفيان 12 عاماً في لوس أنجلوس، مع حرصهما على وضع الكمامة والقفازات الواقية. أنجيلينا التي تشتهر باختيارها لتصاميم أنيقة وبسيطة، أطلت بفستان أسود طويل لامس الأرض، تميّز بالأزرار الأمامية وقصة تنورته الواسعة وأكمامه القصيرة، واعتمدت مع اللوك تسريحة ذيل الحصان، ووضعت نظارات شمسية، ونسقت معه حذاء أسود بكعب مسطّح. وفي وقت أطلت ابنتها بالتيشيرت والشورت مع الكمامة الطبية، اختارت جولي من جهتها كمامة مصنوعة من القماش وباللون الرمادي، ولاحظنا في الفترة الأخيرة كيف تعمد جولي على تنسيق الكمامة مع إطلالاتها. وأطلت الممثلة العالمية بلوك صيفي في شوارع لوس أنجلوس، فبدت أنيقة بفستان بلون كريمي مصنوع من قماش ناعم من توقيع علامة "...المزيد

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