سماع دوي انفجارات داخل القاعدة الأميركية في منطقة التنف بريف حمص الشرقي

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إنه تم سماع دوي عدة انفجارات اليوم الأحد، داخل قاعدة للقوات الأميركية في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية.

وشهدت المنطقة الـ55 الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن انفجارين شديدين داخل الأراضي السورية.

وتتواجد في هذه المنطقة قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي، وفقاً لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحلق مروحيات تابعة للتحالف الدولي صباح اليوم في محيط المنطقة بعد وقوع الانفجار الأول في المنطقة؛ حيث تبعه انفجار آخر عنيف وشديد.

بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارين، فيما إذا كانا ناجم عن تدريبات عسكرية للتحالف أو إطلاقها لصواريخ من القاعدة، أم ناجمة عن استهداف جديد للقاعدة.