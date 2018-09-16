مصر تشارك في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

تشارك مصر غدًا في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، الذي يضم خبراء قطاع الطاقة النووية السلمية ، ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر.

وسيناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة، على رأسها التحديات والفرص المتاحة لتطوير برامج الطاقة النووية السلمية.

وسيلقي الوزير المصري كلمة خلال المؤتمر يوضح خلالها تطورات العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعة، وجهود التدريب والاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والمطالبة بزيادة حجم التعاون مع مصر، وتنظيم ندوات وورش عمل إقليمية في مصر للمتدربين من كافة الدول النامية