مصر تشارك في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

تشارك مصر غدًا في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، الذي يضم خبراء قطاع الطاقة النووية السلمية ، ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر.
وسيناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة، على رأسها التحديات والفرص المتاحة لتطوير برامج الطاقة النووية السلمية.
وسيلقي الوزير المصري كلمة خلال المؤتمر يوضح خلالها تطورات العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعة، وجهود التدريب والاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والمطالبة بزيادة حجم التعاون مع مصر، وتنظيم ندوات وورش عمل إقليمية في مصر للمتدربين من كافة الدول النامية
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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