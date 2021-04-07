مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري خلال زيارته للبنان
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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري خلال زيارته للبنان

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العرب اليوم - مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري خلال زيارته للبنان

وزير الخارجية المصري سامح شكري
بيروت - العرب اليوم

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري خلال زيارته للبنان

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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري خلال زيارته للبنان مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري خلال زيارته للبنان



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