أكد السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن بلاده تؤيد استئناف الحوار مع جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال لافروف، عقب محادثة هاتفية مع السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "إننا نؤيد استئناف الحوار الطبيعي مع جميع البلدان الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، عبر خط الاتصال العسكري، من أجل النظر الشامل في مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بضمان الأمن العسكري السياسي في القارة الأوروبية، وفي المنطقة الأوروبية الأطلسية، في سياق أوسع وعلى أساس تحليل موضوعي، وعلى أساس تقييم موضوعي للمخاطر والتهديدات الموجودة هنا".

وأشار الوزير الروسي إلى أن مقترحات موسكو للحد من التوترات على خط التماس بين روسيا والناتو "معروفة جيداً"، وقد جرى تسليمها إلى كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، في حين لم يتم حتى الآن تلقي أي إجابات ملموسة، على حد تعبيره.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.