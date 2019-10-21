البرلمان العراقي ينفي تأجيل جلساته خوفًا من اقتحام المتظاهرين مبناه

كشف مقرر مجلس النواب العراقي هوشيار قرداغ ، اليوم الأحد، سبب عقد البرلمان جلساته الأسبوع المقبل، بعد انتهاء تظاهرات 25 أكتوبر، وقال قرداغ، ان "مجلس النواب قرر عقد جلسته يوم السبت الموافق 26 أكتوبر، لكن هذا ليس له علاقة بالتظاهرات، او الخشية من اقتحام مبنى البرلمان من قبل المتظاهرين".

وبين مقرر البرلمان ان "هيئة الرئاسة اعطت هذه المدة عطلة، بسبب زيارة أربعينية الامام الحسين، وهي من حددت موعد الجلسة في 26 أكتوبر، لكن هناك دعوات من نواب كثيرين ان يعقد البرلمان جلساته قبل موعد التظاهرة المرتقبة، لكن يبقى القرار بيد هيئة الرئاسة".