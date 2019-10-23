رجل يضرم النار بنفسه أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين في جنيف

قالت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين إن رجلا أضرم النار بنفسه أمام مقر المفوضية في جنيف اليوم الأربعاء وتم إسعافه على الفور.

وأضافت المتحدثة ليز تروسيل، أنه لم يتم تحديد هوية الرجل بعد، وأنه على قيد الحياة.