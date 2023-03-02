قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل جنوب قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، معززة بعدد من الآليات والجرافات، وشرعت بعمليات تجريف للأراضي الزراعية.

في السياق ذاته، وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير لها، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلية 13 منشأة فلسطينية، في القرى والتجمعات الفلسطينية الواقعة في غلاف مدينة القدس المحتلة، وذلك ضمن مخططات الاحتلال، الهادفة لتفريغ تلك المنطقة من الوجود الفلسطيني.