رئيس الوزراء الكويتي يقدّم استقالة حكومته إلى ولي العهد

استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر اليوم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم قد أعلن في وقت سابق صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.

كما أعلن عن صدور مرسوم أميری بتكليف وزير الخارجية وزير الدولة الشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزیر الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.