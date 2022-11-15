البحرية الأميركية تعترض قارباً محملاً بمواد متفجرة قادماً من إيران إلى اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قوات البحرية الأمريكية اعترضت شحنة إيرانية ضخمة من المواد المتفجرة. كانت على متن قارب صيد متجهة من إيران إلى اليمن، الأسبوع الماضي.وأوضحت أن “قارب الصيد كان يحمل أكثر من 180 طناً من سماد اليوريا وكلور الأمونيوم. وقد رصد في مياه خليج عمان في 8 نوفمبر الحالي”.